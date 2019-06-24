Подружившихся нерпу и тюленя выпустили на волю в Финский залив

Двух подружек, балтийскую нерпу Нерву и тюленя по кличке Окунева выпустили в вольное плавание в Финский залив. «Мы рады, что с вашей помощью смогли вырастить этих замечательных ребят и вернуть их Балтике», — пишут биологи. И мы рады вместе с ними!

Представители Фонда друзей балтийской нерпы признаются — ответственности за сохранение жизни подопечных, как и боязливости, было много. «С ушедшей нерпой с плеч свалилась огромная ответственность за очень редкого обитателя Финского залива. Нерпа нам запомнится своей абсолютной уверенностью в том, что неё девять запасных жизней и тем, что она живёт в неком защитном коконе придающем ей абсолютную неуязвимость. Наглость и самоуверенность — характерные черты балтийских нерп, а у Малышки Нервы они выражены просто запредельно», — делятся биологи.

За «бедолагу» тюленьку по кличке Окунева тоже переживали, но смогли подарить ей уверенность в себе и своем будущем благодаря заботе. «Серая тюленька из бухты Окуневая принадлежит к очень любимой нами категории намыкавшихся и настрадавшихся бедолаг, которые уже отчетливо поняли, что шансов выжить у них нет. Неожиданную помощь человека они воспринимают как дар свыше и с огромной благодарностью ее принимают. Они во всем стараются нам помочь, с огромным уважением и надеждой смотрят на человека — работать с ними всегда приятно и легко», — рассказали в Фонде.

Напомним, за сутки до выпуска подопечные Фонда нежились на местном пляже (вы только посмотрите, какие довольные мордочки!) Петербургские биологи «познакомили» двух своих подопечных друг с другом неделю назад. Эксперимент по созданию дружеских отношений провели для того, чтобы они быстрее отвыкали от человека и вдвоем им было веселее.