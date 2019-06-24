Яна Милорадовская станет гостьей проекта «Диалоги о счастье»
4 июля в пространстве культурно-образовательной площадки Охта Lab состоится новая встреча в рамках проекта «Диалоги о счастье». Спикером станет главный редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская.
В новой встрече «Диалогов о счастье» Яна Милорадовская и журналист Шекия Абдуллаева поговорят о том, каково это — выпускать качественное медиа о людях в Петербурге, как создавать свое и поддерживать уже существующее городское сообщество, находить новых героев и откуда черпать вдохновение. Поднимут и тему ценностей — какие из них сейчас главенствуют в обществе, а также какое место в нем занимает счастье.
«Диалоги о счастье» — проект благотворительного фонда AdVita, организованный совместно с культурно-образовательной площадкой Охта Lab. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку детей и взрослых с онкологическими заболеваниями, которые являются подопечными фонда.
Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.
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