Яна Милорадовская станет гостьей проекта «Диалоги о счастье»

В новой встрече «Диалогов о счастье» Яна Милорадовская и журналист Шекия Абдуллаева поговорят о том, каково это — выпускать качественное медиа о людях в Петербурге, как создавать свое и поддерживать уже существующее городское сообщество, находить новых героев и откуда черпать вдохновение. Поднимут и тему ценностей — какие из них сейчас главенствуют в обществе, а также какое место в нем занимает счастье.

«Диалоги о счастье» — проект благотворительного фонда AdVita, организованный совместно с культурно-образовательной площадкой Охта Lab. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на поддержку детей и взрослых с онкологическими заболеваниями, которые являются подопечными фонда.

Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.