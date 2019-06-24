К середине недели в Петербург придет похолодание и дожди

К середине недели в Петербург придет похолодание. Холодный циклон с северо-запада Атлантики принесет с собой заметное понижение температуры воздуха, облачность и дожди различной интенсивности.

Уже к среде в Петербурге резко похолодает. На смену по-летнему теплым 20+ температура воздуха в ночное время упадет до 11 градусов выше нуля. Холодный циклон также принесет с собой облачную погоду, порывистый ветер и дожди вплоть до ливневых.

По данным Гидрометцентра России по Санкт-Петербургу, в четверг днем ожидается облачная погода, температура воздуха днем не превысит отметки в 18 градусов со знаком плюс. В пятницу и субботу ситуация не изменится, а порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Потепление стоит ожидать в воскресенье — тогда воздух прогреется до 20 градусов, а дожди прекратятся.

Напомним, вечером 21 июня в Петербурге прошел сильный ливень, после которого некоторые части города затопило. Ненастье настигло вестибюль станции метро «Площадь Восстания», из-за чего он был временно закрыт для пассажиров. Горожане фотографировали происходящее на улицах, в кафе, торговых центрах, метро и даже Боткинской больнице, выкладывая снимки в соцсети. «Собака.ru» сделала подборку публикаций, как Петербург пережил вечерний потоп после ливня.