«Трансмашхолдинг» впервые представил проект концептуально нового вагона для петербургского метрополитена. В разработке «поезда будущего» были задействованы технологические решения, которые ранее не использовались в подземке Петербурга — например, «умное» окно, на прозрачное стекло которого может транслироваться изображение.

Согласно проекту новых составов, которые разработаны для метрополитена Петербурга, вагоны сделаны без углублений и выступов, имеют обтекаемую форму, а палитра оттенков, использованных в дизайне, будет использоваться для каждого поезда согласно цвету линий маршрута, по которым он будет следовать — например, оранжевые, красные или зеленые.

Отмечается, что в ширина дверного проема будет увеличена до 1400 или 1600 миллиметров для более удобной и быстрой высадки и посадки в вагон. По согласованию с петербургским метрополитеном, в пассажирских салонах разместят USB-розетки и модули Wi-Fi. Кроме того, в вагонах появятся экраны трех типов — интерактивная карта метро, наддверные табло с бегущей строкой, а также экраны для трансляции развлекательных и информационных программ. Позаботились о молодых мамах с колясками и малоподвижных людях — для них в вагонах оборудуют специальные комфортные места.