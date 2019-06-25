Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.» в этом году пройдет в юбилейный, десятый раз, и будет посвящен 110-летию «Русских балетных сезонов». В честь события организаторы фестиваля запустили конкурс на создание плаката — работа-победитель станет официальным логотипом «Дягилев. P.S.»-2019.

Главное условие конкурса на изображение к юбилейному сезону фестиваля — на плакате необходимо разместить логотип фестиваля, название, дату и место проведения. К работе прилагается краткое описание концепции, а сам плакат должен быть выполнен в технике ручной или компьютерной графики в вертикальном формате листа А1. По результатам конкурса работа-победитель, выбранная организаторами фестиваля, станет его официальным плакатом в 2019 году.

Заявку на участие можно заполнить и отправить вместе с работой по ссылке. Последний день приема плакатов — 29 июля.

Фестиваль «Дягилев. P.S.» был создан в 2009 году — в год столетия Русских сезонов Сергея Дягилева — и стал одним из крупнейших культурных событий России. Миссия фестиваля — способствовать творческому и культурному обмену между Россией и миром, представить наиболее знаковые и новаторские произведения в различных жанрах искусства, открыть новые имена. В разные годы в рамках фестиваля в Петербурге проходили гастроли труппы Джона Ноймайера с его премьерным спектаклем «Павильон Армиды», Анжелена Прельжокажа с российской премьерой балета «Белоснежка», гастроли Большого театра России, а также оркестра Пермского театра оперы и балета под руководством дирижера Теодора Курентзиса.

Напомним, ранее стало известно, что дирижер Теодор Курентзис, с 2010 года возглавлявший Пермский театр оперы и балета, покинет пост художественного руководителя. Он сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра musicAeterna и продолжит занимать должность худрука Международного Дягилевского фестиваля. А о том, как прошло гала-закрытие фестиваля искусств «Дягилев. P.S.»-2018 можно узнать здесь — вечер балета «Петипа.P.S. Метаморфозы. XXI век», Джулиан Маккей и Николетта Манни в па-де-де из балета «Жизель», а также студенты Академии балета им. А. Я. Вагановой с «Танцем дня и ночи» в хореографии, восстановленной Николаем Цискаридзе.