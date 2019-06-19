Скульптуры грифонов вернулись на Банковский мост после реставрации

В Петербурге официально завершилась реставрация Банковского моста, соединяющего берега канала Грибоедова. Скульптуры грифонов вернулись на свои места — обновленным мифическим существам вернули прежний облик и блестящие золотые крылья.

На церемонии открытия Банковского моста после реставрации присутствовали представители Смольного, подрядчики и сотрудники Государственного музея городской скульптуры. Грифоны появились в исторически верных оттенках — с 1950-х мифические существа, обрамляющие концы переправы, были «не родного» зеленого цвета. Теперь им вернули черный окрас и блестящие золотые крылья.

Банковский мост соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трех сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским). Переправа находится под охраной КГИОП. Его длина — 8 метров, ширина — 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский.

Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов работы скульптора Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.

Напомним, в начале октября 2018 года Банковский мост полностью разобрали — тогда во время работ по реконструкции от переправы остались только пьедесталы на одной стороне. 25 апреля пролет Банковского моста вернули на место — но тогда еще без грифонов. 15 мая на переправу установили первых два грифона.