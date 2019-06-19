К международному дню пеших прогулок, который отмечается 19 июня, аналитики агенства ТурСтат составили рейтинг наиболее удобных для передвижения «на своих двоих» городов. Петербург занял почетное второе место — неспешно вдоль набережных, по главным достопримечательностям и даже Невский от начала до конца!

Лучшим городом для пеших прогулок стала Москва — так считают 32% респондентов. Петербург занял второе место рейтинга — за него свои голоса отдали 23% опрошенных. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург — удобным для пеших прогулок по улицам и паркам его считают 15% россиян. Также в пятерку лидеров вошел Нижний Новгород и Казань.

Международный день прогулки, или День неспешной прогулки отмечается во всем мире 19 июня с подачи активистов — праздник создан для того, чтобы подчеркнуть важность и доступность пешей прогулки. Также считается, что впервые День прогулки провели в 1970-х годах — в американском штате Мичиган. Основатель праздника предложил ежегодные прогулки в ответ на популярный бег трусцой, подчеркивая желание замедлить и без того стремительный темп жизни.

Напомним, ране аналитики признали Петербург одним из лучших театральных городов России. Больше половины жителей страны назвали Петербург самым романтичным городом России. А еще Петергоф оказался в десятке популярных музейных комплексов мира, обогнав Музей императорского дворца в Тайбэе.