Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра — сегодня днем, 18 июня, его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Из-за этого на побережье Финского залива ожидаются больше волны — их высота составит до полутора метров.

Сегодня погода действительно обманчива — температура воздуха днем прогреется до 22-25 градусов. Несмотря на теплую погоду, спасатели не советуют петербуржцам выбираться к воде — на побережье Финского залива высота волн может достигать 1-1,5 метров.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что на этой неделе в Петербург снова вернется жара. В четверг и пятницу столбик термометра поднимется до 26-27 градусов, а в Центральном регионе в дневные часы воздух разогреется до 26-31 градуса, что на 6-7 градусов выше многолетней нормы. А еще весна выдалась на редкость солнечная (и более щедрая, чем начавшееся лето!) — синоптики подсчитали, сколько солнечных дней радовали петербуржцев этой весной.