В Смольном заявили о необходимости ужесточить ответственность за плохую уборку улиц и общественных пространств Петербурга. В качестве наказания предлагается ввести «реальные штрафы» за выброс мусора в неположенном месте, а также усилить административный контроль за общественными территориями — в том числе с помощью камер и общественных патрулей.

Законопроект об ужесточении ответственности за плохую уборку предлагается вынести на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга — если таковой будет принят, он войдет в текст Закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Наказания будут вводиться на территориях, ответственность по которым не разграничена между коммунальными службами и различными ведомствами.

«Среди проблем, связанных с чистотой в городе, я бы выделил следующее: большое количество бесхозных территорий, а также территорий, которые разделяют между собой разные ведомства. Кроме того, отсутствует административный контроль за общественными территориями, особенно это касается новых районов. Отмечу, что и в центральных районах города мусорные контейнеры зачастую переполнены. Нужно решать эти вопросы. Ставить камеры, организовывать дежурства патрулей, стимулировать собственников к уборке территорий», — отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Также планируется разработать новый регламент по уборке урн в центральных районах города — они часто стоят переполненные и подолгу не убираются, так как «ситуация изменилась, туристов стало больше». «С урнами у нас сложная ситуация, мы их лет 10–12 назад убирали активно, потому что боялись террористических актов. Сейчас ситуация изменилась, туристов стало больше, и действительно в центральных районах возникают проблемы с несвоевременной уборкой. Думаю, мы разработаем новый регламент уборки урн в центральных районах», — отметил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Напомним, в феврале петербуржцы пожаловались на «мусорную свалку» возле памятника Довлатову на улице Рубинштейна — у мемориальной таблички из-под растаявшего снега показались бутылки, окурки и фантики, а возле памятника писателю установили парковку для велосипедом и также оставили за собой неубранное. В марте петербургские активисты провели мусорную «экскурсию по окрестностям» — они сняли ролик-гид «по окрестностям» с обращением к «уважаемому Мойдодыру» врио губернатора Петербурга и таким образом пытались привлечь внимание к проблеме уборки улиц. В России официально разрешили использовать незаконные свалки — такая мера является вынужденной из-за дефицита легальных полигонов. А также ранее стало известно, что в микрорайоне Полюстрово началась ликвидация мусорной свалки — она действовала с 1990-х годов.