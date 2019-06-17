Петербург с устоявшейся регулярностью радует необычными погодными явлениями. Сегодня днем в небе над КАДом перед портом Бронка были замечены медузообразные облака. Фотографиями петербуржцы поделились в социальных сетях, чем запустили нелегкий спорт — озоновые это дыры, фотошоп или взвод НЛО?

В комментариях под постом с фотографиями петербуржцы рассказали о своих догадках по поводу происхождения облаков. Главной темой для обсуждения стали инопланетяне. «Хорошо замаскировались инопланетяне», «На самом деле это рептилоиды», «Киборги везде», — предположили горожане. Кто-то объяснил облака «проделками иллюминатов», назвал озоновыми дырами, а некоторые вспомнили, что сегодня, 17 июня, по церковному календарю отмечается Духов день — христианский и народный праздник в често Святого духа. «Вчера была Святая Троица, и те усопшие, чьи могилы забыли навестить и очистить, смотрят и наблюдают за вами», — пишут петербуржцы.

Предположительно облака принадлежат к виду лентикулярных или линзовидных — они являются довольно редким природным явлением и образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Характерной особенностью таких облаков является то, что они не двигаются — насколько бы сильным ни был ветер. Профессиональные метеорологи сравнивают данный вид облаков с НЛО, а также по их появлению можно предположить приближение атмосферного фронта, шторма или бури.

Напомним, 7 июня в небе над Петербургом было замечено редкое природное явление — «вымеобразные» облака. Они характерны для тропических широт и связаны с образованием тропических циклонов, однако петербуржцам повезло увидеть их в черте города.