Река Охта превратилась в белую пятнистую муть

Река Охта в Красногвардейском районе Петербурга перестала быть прозрачность 15 июня. Вода окрасилась в белую муть - об этом стало известно «Фонтанке» от читателей.

По словам горожан, Охта изменила привычный цвет у Ириновского моста, кроме того, отмечается, что на поверхности водыпоявились растекающиеся масляные пятна.

Причины подобного явления неизвестны, ранее был направлен запрос в Росприроднадзор по СЗФО.