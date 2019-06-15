Река Охта превратилась в белую пятнистую муть
Река Охта в Красногвардейском районе Петербурга перестала быть прозрачность 15 июня. Вода окрасилась в белую муть - об этом стало известно «Фонтанке» от читателей.
По словам горожан, Охта изменила привычный цвет у Ириновского моста, кроме того, отмечается, что на поверхности водыпоявились растекающиеся масляные пятна.
Причины подобного явления неизвестны, ранее был направлен запрос в Росприроднадзор по СЗФО.
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