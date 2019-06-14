В приюте для животных «Брошенный ангел» на Кожевенной произошел пожар — спасти удалось 300 кошек и 7 собак

Утром 14 июня в приюте для бездомных животных «Брошенный ангел» на Кожевенной линии, 1 произошло возгорание. Пожар развернулся на площади в 20 квадратных метров — в этот момент в здании находилось около 300 кошек и 7 собак. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, эвакуировать удалось всех четвероногих постояльцев.

Сообщение о пожаре поступило на пульт 14 июня в 10:21. В здании приюта для животных «Брошенный ангел» происходило горение на площади 20 квадратных метров — силами 6 единиц техники и 25 человек личного состава возгорание удалось ликвидировать и эвакуировать около 300 кошек и 7 собак.

В приюте с радостью сообщают о том, что никто не пострадал. «К огромной радости, никто из людей и животных не пострадал! Выпущенные кошки на закрытой территории, их уже отлавливают и возвращают в приют. Арендодатель взял на себя ремонт сгоревшего помещения, за что им огромнейшее спасибо!», — отметили в организации.

Однако пожар полностью уничтожил запасы кормов, лекарств и прочего, необходимого для содержания животных — информацию о том, как помочь приюту, можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее стало известно, что содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями, оказывающими помощь беспризорным «братьям нашим меньшим», на конкурсной основе. В марте депутаты петербургского парламента также утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам.