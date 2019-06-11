Второе уличное пианино на Петроградской снова зазвучало — теперь под присмотром видеокамер

Вчера вечером, 10 июня, клавиатуру второго уличного пианино на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, в Подковыровском саду, полностью очистили от цемента — силами неравнодушных и «смотрителей» за инструментом. Однако теперь кураторам социального объекта пришлось принять радикальные меры — установить график работы и камеры видеонаблюдения.

Теперь за вторым уличным пианино на Петроградской будут следить через установленную систему видеонаблюдения, которая работает круглосуточно. Кроме того, обозначены и правила пользования инструментом. Так, в будние дни сыграть на нем можно с 11:00 до 21:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 21:00. Сесть за фортепиано также не дадут людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а его порча повлечет за собой административную ответственность.

«В связи с недавним инцидентом нам пришлось установить систему видеонаблюдения. Она работает круглосуточно. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования инструментом. Чтобы фортепиано служило как можно дольше, следует соблюдать простые правила: не курить, не пить, не есть во время игры и не использовать пианино в дождь. Мы надеемся на здравый рассудок людей, использующих данный инструмент», — сообщили координаторы проекта.

У петербуржцев также появилась возможность помочь социальному проекту «Пианино для каждого» — все собранные средства пойдут на чистку, настройку и ремонт фортепиано.

Напомним, второе уличное пианино в Подковыровском саду появилось 28 мая — ровно через две недели клавиатуру инструмента замазали цементом. Несколько часов спустя строительная смесь была практически полностью очищена. «Спасибо добрым людям, которые помогли очистить пианино от грязи. Осталось некоторое количество смеси, но ее мы вычистим самостоятельно. Конечно, играет оно теперь не очень хорошо, но спасти можно», — поделился тогда координатор социального объекта Матвей Рождественский.