Клавиатуру второго уличного пианино на Петроградской замазали цементом

Петроградская замолчала — сегодня утром, 10 июня, клавиатуру второго уличного пианино на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова, в Подковыровском саду, замазали цементом. Невредимым инструмент простоял ровно две недели — он появился там 28 мая.

О происшествии рассказал координатор социального объекта Матвей Рождественский — он ведет сообщество, в котором делится новостями о пианино и занимается его уходом. «Вот так вот заканчиваются чудеса», — подписал он фотографию, на которой запечатлен измазанный цементом инструмент. «Человек явно живет близко, ибо тащить цемент откуда-то довольно трудно. В данный момент пришли добрые люди, папа с сыном, и очистили большой слой цемента, осталось подчистить клавиатуру», — отметил пианист.

Несколько часов спустя он также рассказал о том, что строительная смесь была практически полностью очищена. «Спасибо добрым людям, которые помогли очистить пианино от грязи. Осталось некоторое количество смеси, но ее мы вычистим самостоятельно. Конечно, играет оно теперь не очень хорошо, но спасти можно», — добавил он.

Напомним, это не первый инцидент, связанный с уличными пианино. В апреле, спустя несколько часов после появления, первый инструмент, который также стоит на Петроградской, заклеили скотчем. Второе, пострадавшее сегодня, пианино появилось 28 мая — тогда его снабдили «объяснительной запиской». «После игры закрывайте пианино пленкой», — гласила главная просьба.