Петербургский художник Тихомиров изобразил старые (советские!) вывески в шуточных открытках

Петербургский художник Илья Тихомиров выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам. Автор в свойственной ему стихотворной форме рассказывает о бакалее, ателье, санатории, телеграфе и других атрибутах советского прошлого, которые все еще сохранились и, ветшая, доживают свой век в современном городе.

«Я ни капли не жалею, что закрылась бакалея, мне плевать, что на земле стало меньше ателье, мне не нужен санаторий — кто сносил его, был прав. Я наслушался историй, как устроен телеграф, как не спутать ноль и фазу, юный техник знает сам! Кто познал онлайн-заказы, не бежит в универсам. Но меняюсь я в лице, если вижу «Срочно фото», буквы ржавые «ТЦ» и еще такое что-то. Время с точностью хирурга режет в прошлое возврат, и почти стал Петербургом город детства — Ленинград», — гласит новая работа петербургского художника.

В своих работах Илья часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов.