Около 100 волонтеров убрались на даче Фаберже

На территории исторического памятника «Дача Фаберже» в Парголово 8 июня убрались около 100 волонтеров. Очистка от мусора проходила в рамках проекта «Открытый город», а организовали ее ФГБУК АУИПИК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» Минкультуры РФ (управляет дачей), а также КГИОП, ВООПИиК и Союз реставраторов России.

Уборка была организована для расчистки участка от мха и дикорастущей растительности, чаши фонтана, уборки мусора, прилегающей территории от растительности и покоса травы на подъездах и дорожках, ведущих к усадьбе.

А к осени Союз реставраторов России подготовит проект по консервации дачи. Работы начнутся примерно в это же время.