Суд признал незаконной реконструкцию Русского музея по согласованному с КГИОП проекту

Сегодня, 4 июня, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконной реконструкцию Государственного Русского музея — в ее рамках масштабные работы должны были развернуться в Сервизном дворе Михайловского дворца стоимостью более 1 миллиарда рублей. Проект был согласован с КГИОПом, однако градозащитники, журналисты и даже сотрудники выставочного комплекса выступали против его воплощения.

30 апреля Куйбышевский районный суд рассмотрел заявление и постановил, что необходимо «осмотреть и исследовать доказательства по месту их нахождения на территории объекта культурного наследия». Тогда рассмотрели некоторые экспозиции, реставрационные помещения и мастерские, примыкающие ко двум внутренним дворам, а также фонды и бронекладовую. Сегодня же суд требования истцов удовлетворил и признал проект реконструкции незаконным.

Административное исковое заявление было подано журналистом Михаилом Золотоносовым и сотрудниками Русского музея Надеждой Пивоваровой и Ириной Шалиной 15 сентября 2017 года — они требовали признать незаконной проектную документацию реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца, согласованную с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Разговор о реконструкции начался еще в 2004 году — тогда предполагалось радикально перестроить Сервизный и Церковный дворы, что потребовало бы полного закрытия всего Русского музея на время реконструкции. В 2016 году вопрос бурно обсуждался в Совете по культурному наследию, однако в результате все-таки получил одобрение этого органа — тогда было принято решение проводить работы по реконструкции в два этапа и начать с Сервидного двора. В 2018 году проект прошел Главгосэкспертизу, Министерство культуры назначило заказчиком работ Фонд инвестиционных строительных проектов города Санкт-Петербурга. Подрядчиком должно было выступить АО «Ренессанс-Реставрация».

Общественность активно выступала против их проведения, а журналист Михаил Золотоносов и сотрудники Русского музея Надежда Пивоварова и Ирина Шалина оспорили документацию проекта реконструкции в суде — летом 2018 года. Они полагали, что работы могут привести к «уничтожению исторических охраняемых интерьеров, созданных по рисункам Росси». В частности, изменится облик фасадов, а в стенах Михайловского дворца появятся проломы.

Напомним, 5 ноября 2018 года администрация Русского музея официально подтвердила, что срок передислокации предметов искусства перед реконструкцией здания будет перенесен надо более позднюю дату — тогда этой датой называли 1 января, однако при необходимости может быть перенесена на более поздний срок. Позже, в апреле, стало известно, что реконструкция Русского музея приостановлена, однако проект по изменению комплекса все еще актуален. До этого решения работы должны были начаться уже в апреле этого года и завершиться в марте 2020-го.