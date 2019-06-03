Сегодня, 3 июня, в стенах Российской Национальной библиотеки открывается выставка «Вторая суть: обычные увлечения необычных людей». В экспозиции расскажут о хобби знаменитых людей — любви к рисованию Пушкина, страсти Толстого к сапожному делу и футбольных тренировках Альбера Камю.

Особое внимание выставка уделит «факультативным» занятиям врачей — военного хирурга и лидера русского авангарда Николая Кульбина, хирурга-онколога Бориса Петерсона, профессора неврологии Леонида Блюменау. В экспозиции представят свыше 50 произведений живописи врача-нейрохирурга Евгения Кондакова — в том числе многочисленные коллажи и ассамбляжи, созданные из «отживших свой век» вещей.

Экспозиция в корпусе РНБ на Московском проспекте расскажет и об относительно известном увлечении Владимира Набокова энтомологией, Александра Пушкина рисованием, Альбера Камю — футболом. Представят работы военного хирурга и лидера русского авангарда Николая Кульбина, хирурга-онколога Бориса Петерсона, а также профессора неврологии Леонида Блюменау.

Откроет выставку «Вторая суть: обычные увлечения необычных людей» ведущий искусствовед Музея петербургского авангарда Наталья Нассонова, графический дизайнер и лауреат международных выставок и биеннале плаката Даниил Вяткин, а также куратор собрания Дмитрий Баринов. Помимо прочего, доктор биологических наук Дмитрий Жуков выступит в презентацией «Хобби как стресс-протекция».

Экспозиция «Вторая суть: обычные увлечения необычных людей» расположена в Новом здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте, 165 и продлится с 3 июня до 22 августа.