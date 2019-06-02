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Дожди закончились. Рабочая неделя в Петербурге начнется с жары

2 июня в Петербурге последний пасмурный день. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, новая рабочая неделя будет соответствовать наступившему календарному лету. 

Синоптики обещают в понедельник 17 градусов тепла. Уже во вторник температура дойдет до отметки в 27 градусов. Рабочие будни пройдут без серьёзных осадков. К выходным воздух прогреется до 29 градусов, ночью летнее тепло также не будет покидать город. В выходные возможны грозы.


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