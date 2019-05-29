Синоптики подсчитали, сколько солнечных дней радовали петербуржцев этой весной

Синоптики провели подсчеты и выяснили, сколько солнечных дней радовали петербуржцев этой весной — она оказалась более щедрая, чем вот-вот начинающееся лето. Безоблачных дней оказалось 64, а март и вовсе побил абсолютный температурный рекорд — в Международный женский день воздух прогрелся до +7 градусов!

Самыми теплыми днями стали 20 и 21 мая — столбики термометра поднялись до отметки в 26-28 градусов. Что касается сложных отношений Петербурга и солнца, безоблачнее всего было в апреле — тогда насчитали 28 солнечных дней. В марте этот показатель был немногим меньше — 19 дней, а в мае 17. Отмечается также, что за три весенних месяца температура воздуха поднялась выше климатической нормы примерно на 2-3 градуса. Отдельный рекорд поставил апрель — тогда всего пять дней шел дождь.

Март также порадовал температурными рекордами — в Международный женский день, 8 марта, в городе была зафиксирована самая теплая для этого дня погода — 7,5 градусов выше нуля. Последний раз подобная аномалия происходила в 2015 году — 7,2 градуса по Цельсию.

Руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева также рассказала 78.ru, какую погоду стоит ожидать в начале июня. По словам синоптика, первый летний месяц начнется с ливней и гроз, однако температура воздуха обещает быть комфортной и совсем не жаркой. Во второй половине месяца на смену циклона, который подпортит начало лета, придут частые дожди — средняя температура воздуха составит 15 градусов выше нуля.

По словам Мироничевой, вся надежда на июль и август, однако точных прогнозов синоптики давать не могут. Ну вот, а обещали теплое тело!