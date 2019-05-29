В Петербурге готовят к запуску новую службу велопроката «Велобайк»

В Петербурге готовится к запуску новая городская служба велопроката. Авторами проекта стал банк ВТБ — их «Велобайк» успешно работает на улицах Москвы. На первых парах в городе появится 500 велосипедов, однако их количество обещают увеличить до 2 тысяч.

«Велобайк» с 2013 года успешно функционирует в Москве — оператором сети городского велопроката стал банк ВТБ, сейчас же проект курирует ЗАО «СитиБайк». Так, в 2018 году 4300 велосипедов были доступны в аренду на 430 станциях столицы, а общее число поездок превысило отметку в 4,25 миллиона.

«Фонтанка» со ссылкой на источники, близкие к Смольному, сообщает, что петербуржцам новый городской велопрокат стоит ожидать к ближе летнему сезону 2020 года — на первое время «Велобайк» выделит 500 велосипедов, в дальнейшем число которых хотят увеличить до 2000. Общая стоимость проекта не раскрывается.

Напомним, в 2017 году «Велогород», петербургская система велопроката, открыла сезон в обновленном формате — тогда чешские велосипеды и станции поменяли на российские, а сами велосипеды стали более удобными и маневренными за счет надувных колес и легкой алюминиевой рамы. В марте 2018 года стало известно, что в Петербурге планируют запустить велопрокат по принципу каршеринга. В 2019 году «Велогород» планирует увеличить количество велосипедов до 300 — в мае их число достигло только 40.