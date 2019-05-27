Работы по художественному металлу вызывают у местных жителей опасения — в данный момент на лицевом фасаде ведется монтаж балконных плит методом сварки на исторические несущие конструкции, декорированные цветами. Работы поддержаны КГИОПом, однако не согласованы с собственниками жилья. Также спилены малые металлические козырьки — в ходе демонтажа были утрачены исторические кованые закладные, которые распределяют вес конструкции козырька.

«Жители беспокоятся, что будет дальше с малыми козырьками: в ходе демонтажа были обрезаны исторические кованые закладные, которые распределяют вес всей конструкции козырька по два крепежа на каждой консоли. Они до сих пор не знают, какая мастерская будет заниматься ремонтом, куда козырьки увезли, вернут ли собственникам оригинальные элементы конструкции, которые планируют заменить, не распилят ли основную несущую часть (как это было осенью с большими козырьками)?», — рассказывают во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

Напомним, летом 2018 года в знаменитом доходном доме Юлиана Бака на Кирочной улице начали капитальный ремонт — первый с момента постройки в 1905 году. В январе 2019-го он был закончен, но жильцы этому не рады — уже с осени они начали замечать нарушения, а зимой стали свидетелями окраски дома при недопустимой температуре. А еще посмотрите документальный фильм о доме Бака, который сняла студентка петербургского Университета Кино и Телевидения Анастасия Марчукова. В картину вошли исторические хроники, съемки внутри дома и интервью с жильцами.