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Самое массовое крещендо на барабанах. В День города на Невском проспекте устанавливают рекорд Гиннесса

26 мая в честь Дня города на Невский проспект вышли тысячи барабанщиков в ярких костюмах, чтобы сыграть самое массовое крещендо в мире. Для этого в Петербург съехались команды из разных городов, а из Лондона прибыл представитель Книги рекордов Гиннесса Правин Патель.

  • Фото: "Фонтанка.ру"

Разогрев барабанщики начали с того, что побили свой прошлогодний рекорд — исполнили самое большое барабанное тутти России. 

После выступления ритм секции, на улицы Невского выйдут спортсмены, представители экстремальных видов спорта. Завершится мероприятие общегородским флешмобом. Петербуржцы выстроятся в один большой хэштег #СПБ. 

Напомним, что сегодня парад велосипедистов открыл празднование Дня города в Петербурге. Их маршрут пролегал через весь Невский, а дальше, движение пошло по набережным в парк 300-летия. Это первое масштабное мероприятие в программе празднования Дня города.


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