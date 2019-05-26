Фоторепортаж: парад велосипедистов открыл празднование Дня города в Петербурге
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Фото: "Фонтанка.ру"
Сегодня в 11 часов от БКЗ «Октябрьский» стартовали тысячи петербургских велосипедистов. Их маршрут будет пролегать через весь Невский, а дальше, движение пойдет по набережным в парк 300-летия. Это первое масштабное мероприятие в программе празднования Дня города.
Велосипедисты проедут мимо Дворцовой площади, Троицкого моста и крейсера «Авроры». Обязательное правило акции — это движение не ради скорости. Для комфортной и безопасной езды участников фестиваля в городе перекрыли движение. На финише велосипедистов ждут зона отдыха, выставка ретро и кастомных велосипедов, бесплатные мастерские, игры на пляже и обмен книгами вслепую.
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[Мероприятие Совета] А ещё активисты района получили в подарок три велосипеда от мастерской у Антонию на ВелоСтарте в Красногвардейском #мыпетербург #мыкрасногвардейский #красногвардейскийрайон #КраснаяГвардия #БольшойВелопарад2019 #велопарад #влосипед #велопрогулка
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Второй год подряд участвую в велопараде, и никакая хмурая и холодная погода не может помешать получить тонну удовольствия и хорошего настроения от этого события! В этот раз маршрут объективно, не такой интересный, но все равно, такое количество эмоций от поездки - того стоит! И с праздником самый лучший город! А кто не поехал - ленивые жопы! _)) PS: Предварительно 25 тысяч человек было. #БольшойВелопарад #Велопитер #Велосипед #Велопарад #СПб #Питер #Adventures #ЗОЖ #Weekends
Ранее мы писали про парад ретро транспорта, приуроченный ко Дню города. Автоколонна уникальных машин двигалась начиная с Морской набережной за автомобилем «ГАЗ» с открытым кузовом типа «фаэтон», который в 1930-е годы использовался в качестве такси.
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