Фоторепортаж: парад велосипедистов открыл празднование Дня города в Петербурге

Сегодня в 11 часов от БКЗ «Октябрьский» стартовали тысячи петербургских велосипедистов. Их маршрут будет пролегать через весь Невский, а дальше, движение пойдет по набережным в парк 300-летия. Это первое масштабное мероприятие в программе празднования Дня города.

Велосипедисты проедут мимо Дворцовой площади, Троицкого моста и крейсера «Авроры». Обязательное правило акции — это движение не ради скорости. Для комфортной и безопасной езды участников фестиваля в городе перекрыли движение. На финише велосипедистов ждут зона отдыха, выставка ретро и кастомных велосипедов, бесплатные мастерские, игры на пляже и обмен книгами вслепую.