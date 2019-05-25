Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

По традиции, перед спуском на воду судно было освещено, а «Крестной матерью» ледокола стала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она разбила о борт судна бутылку крымского шампанского.

Церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола «Урал» состоялась на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Росатом».

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв отметил, что уже принято решение о финансировании еще двух ледоколов, но точные сроки сооружения не назвал.

Корабль был заложен в июле 2016 г. и стал третьим серийным универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Сдача ледокола намечена на 2022 год, говорится в материалах завода к спуску.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошел фестиваль ледоколов. Среди его участников – старейший действующий ледокол — «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и гигантский «Капитан Сорокин», а также ледокол-музей «Красин» и буксир «Невская застава».