У Лахта Центра загорелся автобус. Пассажиры попытались потушить огонь

В субботу утром, на Приморском шоссе в трехсот метрах от Лахта Центра загорелся автобус, перевозивший рабочих. Воспламенение произошло во время движения транспорта.

Судя по кадрам, рабочие пытались потушить огонь самостоятельно. Позже на место происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным никто не пострадал. На данный момент выясняется причина происшествия. Предположительно, во время движения у автобуса загорелся мотор, что привело к его выгоранию и дальнейшему распространению огня по салону.

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