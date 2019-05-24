Администрация Василеостровского района отпровергла информацию о закрытии «Добродомика» на Детской улице, 17. Как пояснили чиновники, от их имени не поступал указ о прекращении работы благотворительного кафе, а также не собирались штрафовать.

«Мы не имеем права закрывать заведения, и, конечно, сотрудники такого не говорили. Возможно, произошел испорченный телефон из-за того, что хозяйка кафе была в отъезде. Мы вышли с проверкой и нашли нарушения по части благоустройства, санитарное состояние мы не можем проверять», — рассказала «Фонтанке» начальник отдела потребительского рынка Любовь Ткаченко. Она также добавила, что жалоба поступила от женщины, которая позвонила в администрацию и сообщила, что отравилась после обеда в этом кафе.

В администрации добавили, что лояльно относятся к добросовестным предпринимателям — по их словам, сейчас у «Добродомика» есть два выходных, за которые они должны устранить выявленные нарушения и продолжить работу. «До понедельника им дали время на устранение нарушений и предоставление документов. Но обычно при нарушении в первый раз предпринимателей не штрафуют, а, если это возможно, выносится предупреждение», — отметили чиновники.

О том, что Администрация Василеостровского района временно закрыла кафе «Добродомик» на Детской улице, 17, стало известно вчера — в кафе пришли с проверкой, инициированной жалобой некой местной жительницы — причиной закрытия назвали граффити на стенах, несоответствие вывески цвету фасада, а также вещи для нуждающихся.

«На данный момент представители Администрации Василеостровского района закрыли кафе на проверку по следующим причинам — из-за вывешенной у входа гирлянды, нанесения граффити на стенах фасада здания возле кафе, которое появилось неожиданно вчера, за несоответствие цвета вывески цвету фасада, хотя у нас есть разрешение на данную вывеску, а также наличием подарков для бабушек в кафе», — сообщили в официальном аккаунте «Добродомика».