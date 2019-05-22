Эксперты: Нотр-Дам-де-Пари может рухнуть от ветра и нуждается во временных опорах и срочном укреплении конструкций

После первичной оценки ущерба от пожара, который уничтожил крышу и шпиль Нотр-Дам-де-Пари в ночь на 16 апреля, эксперты пришли к неутешительным выводам — одна из главных парижских достопримечательностей и объект всемирного наследия ЮНЕСКО может рухнуть от ветра и нуждается в срочном укреплении конструкций.

Обрушение части сводов собора Парижской Богоматери колоссально снизило надежность его конструкций — являясь ярким представителем готической архитектуры, нагрузка сооружения идет не на стены, а равномерно распределяется при помощи пучковых колонн, внешних аркбутанов и контрфорсов. Профессор инженерного дела Университета Версаля Паоло Ваннуччи продемонстрировал с помощью конструктивной модели собора — стены, до пожара выдерживающие порывы ветра скоростью более 220 километров в час, теперь могут обрушиться под действием ветра скоростью 90 километров в час.

Теперь конструкция собора нуждается в укреплении и временных опорах. Стабильность сводов также находится под угрозой — камни были ослаблены самим пожаром, тоннами залитой в здание воды и расплавившимся свинцом, которым была покрыта крыша Нотр-Дама.

Эксперты уверены, для проведения работ по укреплению конструкций потребуется больше времени, чем было заявлено первоначально — президент Франции Эмманюэль Макрон дал на реставрацию Нотр-Дама пять лет. Так, для того, чтобы положить новую крышу, которая также играет важную конструктивную роль, необходимо укрепить стены и восстановить с дополнительным укреплением нервюрные своды.