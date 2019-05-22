Эксперты: Нотр-Дам-де-Пари может рухнуть от ветра и нуждается во временных опорах и срочном укреплении конструкций
После первичной оценки ущерба от пожара, который уничтожил крышу и шпиль Нотр-Дам-де-Пари в ночь на 16 апреля, эксперты пришли к неутешительным выводам — одна из главных парижских достопримечательностей и объект всемирного наследия ЮНЕСКО может рухнуть от ветра и нуждается в срочном укреплении конструкций.
Обрушение части сводов собора Парижской Богоматери колоссально снизило надежность его конструкций — являясь ярким представителем готической архитектуры, нагрузка сооружения идет не на стены, а равномерно распределяется при помощи пучковых колонн, внешних аркбутанов и контрфорсов. Профессор инженерного дела Университета Версаля Паоло Ваннуччи продемонстрировал с помощью конструктивной модели собора — стены, до пожара выдерживающие порывы ветра скоростью более 220 километров в час, теперь могут обрушиться под действием ветра скоростью 90 километров в час.
Теперь конструкция собора нуждается в укреплении и временных опорах. Стабильность сводов также находится под угрозой — камни были ослаблены самим пожаром, тоннами залитой в здание воды и расплавившимся свинцом, которым была покрыта крыша Нотр-Дама.
Эксперты уверены, для проведения работ по укреплению конструкций потребуется больше времени, чем было заявлено первоначально — президент Франции Эмманюэль Макрон дал на реставрацию Нотр-Дама пять лет. Так, для того, чтобы положить новую крышу, которая также играет важную конструктивную роль, необходимо укрепить стены и восстановить с дополнительным укреплением нервюрные своды.
Напомним, в ходе разрушительного пожара, начавшегося в соборе Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари 15 апреля, был утрачен шпиль собора, обрушилась крыша, но внутренние интерьеры сохранились — после обнародования снимков внутри собора пользователи по всему миру были удивлены тому, как уцелели даже стулья, стоявшие рядами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери постараются восстановить в течение пяти лет. «Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным», — пообещал он. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил международный архитектурный конкурс на реконструкцию линии крыши собора Нотр-Дам-де-Пари. В Сети откликнулись на предложение. Пользователи начали предлагать свои варианты реставрации шпиля и крыши Нотр-Дама — золотая растекающаяся капля, стеклянная инсталляция по аналогии с лувровскими пирамидами и огромный витражный купол. А еще художники игры Assassinʼs Creed Unity два года воссоздавали для нее Нотр-Дам. Теперь их работа может пригодиться для восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери. Такую идею выдвинули пользователи соцсетей.
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