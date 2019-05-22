Уже 20 июня в Петербурге появится первый перекресток с «вафельной» разметкой — ее нанесут на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели в Выборгском районе. Желтые опознавательные линии дороже, однако свои функции выполняют лучше привычных белых — активнее привлекает внимание, а также напоминает, что на новой зоне останавливаться ни в коем случае нельзя.

По правилам, новая разметка «вафлей», официальное название которой 1.26, служит для того, чтобы по клеткам было видно, где начинается и кончается перекресток. Проезжать разметку можно, однако останавливаться на ней, даже на секунду, ни в коем случае нельзя. Также «вафля» служит для того, чтобы не перекрывать проезд второстепенному транспорту и поперечному потоку машин. Дисциплины водителям добавят и камеры, которые уже сейчас установлены на перекрестке.

«За камеры отвечает городской мониторинговый центр. В городе уже есть несколько перекрестков, оборудованных камерами, которые фиксируют выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Их пока мало, но количество понемногу прирастает. В зависимости от сложности перекрестка стоимость нанесения желтой разметки составляет 90-120 тысяч рублей. При наличии хорошего финансирования, мониторинговый центр, УГИБДД и наша Дирекция определят и другие перекрестки, где целесообразно будет поместить такую разметку. Для нанесения разметки будут использоваться пластиковые материалы», — рассказала «Петербургскому дневнику» пресс-секретарь Дирекции по организации дорожного движения Мила-Мария Горячева.

Отмечается, что такое «вафельное» новшество больше всего пугает мотоциклистов. Всему виной термопластик, из которого и будет состоять дорожное покрытие. По своей структуре он скользкий, а объехать его не получится — когда линии просто разделяют ряды, избежать заезда на них можно, но исполосованный перекресток может стать для водителя двухколесной машины причиной аварии. Эксперты советуют соблюдать скоростной режим и снижать скорость перед «вафельным» перекрестком — автомобилистам до 50 км/ч, а мотоциклистам до 30-40 км/ч.

Напомним, ранее стало известно, что движение по улице Маяковского перекроют до сентября — СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» будет проводить ремонт дорожного покрытия.