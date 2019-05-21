На Полюстровском рынке снесли незаконно установленные ларьки
Комитет по контролю за имуществом (ККИ) начал работу по сносу незаконно установленных торговых точек. Об этом, 21 мая сообщает пресс-служба комитета.
На территории рынка, несанкционированно образовалась платная парковка со шлагбаумом, будка охранника и множество торговых палаток. Объект занял земельный участок площадью 1000 квадратных метров.
Хозяйственную деятельность на территории осуществляет ООО «Полюстровский рынок потребительной кооперации», однако прав на данную землю организация не имеет.
Ранее, владельцу участка вручили уведомление с требованием убрать незаконные постройки в течение месяца, но с его стороны реакции не последовало. В связи с этим ККИ приступил к ликвидации торговых палаток на улице Васенко, 3.
Пользователь участка получил протокол об административном правонарушении.
Напомним, массовый снос ларьков начался в Петербурге в 2016 году — тогда власти города планировали в течение года избавиться от полутора тысяч подобных объектов. А в мае 2019 года, после начала сезона летних кафе и веранд, в центре Петербурга снесли 17 незаконно установленных ресторанных террас.
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