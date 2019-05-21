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На Полюстровском рынке снесли незаконно установленные ларьки

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) начал работу по сносу незаконно установленных торговых точек. Об этом, 21 мая  сообщает пресс-служба комитета. 

  • Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом 

  • Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом 

На территории рынка, несанкционированно образовалась платная парковка со шлагбаумом, будка охранника и множество торговых палаток. Объект занял земельный участок площадью 1000 квадратных метров. 

Хозяйственную деятельность на территории осуществляет ООО «Полюстровский рынок потребительной кооперации», однако прав на данную землю организация не имеет.  

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Ранее, владельцу участка вручили уведомление с требованием убрать незаконные постройки в течение месяца, но с его стороны реакции не последовало. В связи с этим ККИ приступил к  ликвидации торговых палаток на улице Васенко, 3. 

Пользователь участка получил протокол об административном правонарушении. 

Напомним, массовый снос ларьков начался в Петербурге в 2016 году — тогда власти города планировали в течение года избавиться от полутора тысяч подобных объектов. А в мае 2019 года, после начала сезона летних кафе и веранд, в центре Петербурга снесли 17 незаконно установленных ресторанных террас.


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