В Петербурге пройдет шестой благотворительный фестиваль «День Тома Сойера»

26 мая в Петербурге в шестой раз пройдет благотворительный фестиваль «День Тома Сойера». Семейно-соседское мероприятие направлено на облагораживание городского пространства — все желающие вне зависимости от возраста смогут помочь покрасить детские площадки, пообщаться, угостить друг друга домашней едой, посмотреть на представления и выставки, а также оказать помощь благотворительным организациям.

Шестой фестиваль «День Тома Сойера» пройдет на трех городских площадках. Местные жители покрасят скульптуру «Репка» на улице Кораблестроителей, 39 — там же проведут ярмарку и мастер-классы открытого пространства «Простые вещи», выступит труппа клоун-мим-театра «Мимигранты», пройдет выставка автора «Репки» Владимира Трубакова, а также откроется кафе «Простых вещей» и лавка «Самоката». Покрасят скульптуру «Дракон» на 8-ой линии Васильевского острова — здесь пройдет мастер-класс творческой мастерской для детей и их родителей «Штаб детства», а также выставка работ художника Феликса Данкевича. Скульптуры «Слон», «Крокодил» и «Черепаха» на детской площадке в Крестовском сквере также облагородят — здесь будут не только красить зверей, но и посадят кедровую сосну. В этой локации можно будет посмотреть выступления детей-артистов петербургского Упсала-Цирка и мим-театра «Дети тишины», а со своими мастер-классами приедут активисты проекта «РазДельный сбор».

Также в рамках фестиваля откроются и локальные площадки — на них местные жители и активисты покрасят что-то по своему желанию. Так, объединение петербургских краеведов «Гэнгъ» займется площадкой с Волной на улице Кораблестроителей, 29, фонд «Добрый город Петербург» приведет в порядок скамейки в Южно-Приморском парке.

Полную программу фестиваля «День Тома Сойера» можно посмотреть здесь.

Напомним, в январе стало известно о запуске проекта «Том Сойер Фест» в Петербурге. Его задача — восстановление исторической среды. Волонтеры будут искать и восстанавливать здания, представляющие историческую и культурную ценность. «Том Сойер Фест» зародился в Самаре в 2015 году. Затем фестиваль стали проводить в Казани, Саратове, Калуге и других российских городах. Удалось отремонтировать уже около 60 зданий.