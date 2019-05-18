Петербурженки примерили на себя образ Фриды Кало в рамках флешмоба от музея Фаберже

Сотрудники музея Фаберже запустили флешмоб — они предложили петербурженкам примерить на себя образ художницы Фриды Кало взамен на бесплатное (и без очереди!) посещение выставки «Viva la Vida». Позже новоиспеченным Фридам предложили присоединиться к прогулке по рекам и каналам Петербурга на именном корабле живописца. «Собака.ru» собрала лучшие селфи — посмотрите, как это было.

Выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» открылась 20 марта в здании музея Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21. «Viva la Vida» представляет собой уникальную ретроспективу супружеской пары художников, ставшей самой знаменитой в искусстве 20 века. В экспозиции — произведения из частных собраний Европы и Латинской Америки и запасников музеев России, а также знаковые работы художников.

Основу экспозиции работ самой знаменитой пары в искусстве 20 века составят произведения из собрания Музея Долорес Ольмедо в Мехико, обладающего крупнейшей в мире коллекцией полотен Кало и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, запасников ГМИИ им. А.С. Пушкина, коллекции внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи «Арвил». Некоторые из них будут показаны впервые.

Специально для «Собака.ru» директор музея Владимир Воронченко провел эксклюзивную экскурсию.