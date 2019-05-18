Петербурженки примерили на себя образ Фриды Кало в рамках флешмоба от музея Фаберже
Сотрудники музея Фаберже запустили флешмоб — они предложили петербурженкам примерить на себя образ художницы Фриды Кало взамен на бесплатное (и без очереди!) посещение выставки «Viva la Vida». Позже новоиспеченным Фридам предложили присоединиться к прогулке по рекам и каналам Петербурга на именном корабле живописца. «Собака.ru» собрала лучшие селфи — посмотрите, как это было.
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@vasenkina_olga
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Третий день #MuseumWeek посвящен перевоплощению под хештегом #PlayMW. Прекрасный повод принять участие в красочном флешмобе «¡VIVA LA VIDA!» и примерить на себе образ главных героев выставки - Фриды и Диего. Когда?🤔 18 мая в 14:00 Тот, кто придет на выставку в костюмах Фриды и Диего, сможет посетить ее бесплатно и без очереди. Кроме того, участников флешмоба ожидает незабываемая водная прогулка по рекам и каналам Петербурга на корабле "Фрида" от @astra_marine_boats Встречаемся у причала Фаберже в 17:30. Количество мест ограничено, вход при наличии гостевых билетов от Музея Фаберже. Правила участия: . 🌺 Вдохновляйтесь творчеством Фриды Кало или Диего Риверы; 🌺 Создавайте свой собственный образ и приходите на выставку в Музей Фаберже 18 мая; 🌺 Выкладывайте свои фото в Instagram и ВКонтакте с @faberge_museum и хештегом #faberge_frida . Лучше фото мы репостним в сториз!😉 Их авторы получат памятные сувениры от #faberge_giftshop. И это еще не все! 🎭 18 мая в 19:00 в @estrada_spb состоится спектакль-фламенко «Фрида». С 14:00 до 17:30 в Музее Фаберже пройдет лотерея, в рамках которой будут разыграны 5 билетов на двоих. . [🇬🇧] The third day of #MuseumWeek is dedicated to reincarnation with the hashtag #PlayMW. It’s a great reason to participate in the colorful flashmob "¡VIVA LA VIDA!" and try to feel yourself like the main characters of the exhibition - Frida and Diego. Let’s start on May 18th at 14:00 at Fabergé Museum! Waiting for you!😉🎭 . #faberge_museum #faberge_frida
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В Музее Фаберже проведут флешмоб, посвящённый Фриде Кало и Диего Ривере Посетителей, которые придут в музей в костюмах Фриды и Диего, пустят на выставку «¡VIVA LA VIDA!» бесплатно и без очереди, а позже участники флешмоба смогут присоединиться к водной прогулке по рекам и каналам Петербурга на корабле «Фрида». Флешмоб пройдёт 18 мая, в день закрытия выставки «¡VIVA LA VIDA!». Водная прогулка начнётся в 17:30, её продолжительность — 1 час 15 минут. Музей предлагает петербуржцам выкладывать созданные образы в Instagram и «ВКонтакте». Чтобы получить памятные сувениры от организаторов, нужно отметить в постах аккаунт Музея Фаберже с хештегом #faberge_frida. Также 18 мая с 14:00 до 17:30 в Музее Фаберже будет проходить лотерея, в рамках которой разыграют пять билетов на двоих. Есть желающие поучаствовать??? #спб #питер #музей #выставка #городнаневе
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Сегодня в музей Фаберже на выставку "Viva la Vida! Фрида Кало и Диего Ривера в костюме вход свободный! У вас еще есть время! Круто, что можно творчески проявить себя, а заодно бесплатно попасть на выставку! Спасибо! Выставка прекрасна! Фрида великолепна❤ #faberge_frida #спб #творчество #житьвкайф
Выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний» открылась 20 марта в здании музея Фаберже на набережной реки Фонтанки, 21. «Viva la Vida» представляет собой уникальную ретроспективу супружеской пары художников, ставшей самой знаменитой в искусстве 20 века. В экспозиции — произведения из частных собраний Европы и Латинской Америки и запасников музеев России, а также знаковые работы художников.
Основу экспозиции работ самой знаменитой пары в искусстве 20 века составят произведения из собрания Музея Долорес Ольмедо в Мехико, обладающего крупнейшей в мире коллекцией полотен Кало и Риверы, живопись и графика из частных собраний Европы и Латинской Америки, запасников ГМИИ им. А.С. Пушкина, коллекции внука Диего Риверы Хуана Коронеля Риверы и галереи «Арвил». Некоторые из них будут показаны впервые.
Специально для «Собака.ru» директор музея Владимир Воронченко провел эксклюзивную экскурсию.
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