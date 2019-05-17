Петербуржцы самостоятельно высадят парк на Васильевском острове

Площадь Европы на Васильевском острове станет новым парком. Петербуржцы самостоятельно высадят зеленый оазис на месте бывшей заасфальтированной парковки — там появится более 70 крупных елей и сосен, 500 саженцев кустарников, а также централизованная клумба.

В 2018 году жители Васильевского острова объединились для того, чтобы отстоять территорию сквера — тогда он был в собственности частного предпринимателя, который заасфальтировал участок для обустройства платной парковки. Сейчас сквер не числится на балансе города как одно из зеленых насаждений — местные жители самостоятельно выходят на уборку территории, освобождают урны от мусора и всячески облагораживают.

Активисты организовали субботник по высадке парка на Васильевском острове — он пройдет 18 мая в 12:00. Городские питомники поделились с горожанами частью растений, благодаря чему на территории появится более 70 крупных елей и сосен, 500 саженцев кустарников, а также централизованная клумба.

Горожане говорят, решение высадить парк необходимо для сохранности безымянной территории. На намыве проходит всего одна дорога, трафик автотранспорта на которой ежедневно высок — «особо нетерпеливые водители едут прямо по газонам и пешеходным дорожкам сквера». «Жители близлежайших ЖК выходят на массовые субботники для содержания сквера в чистоте. Некоторое время назад они собрали инициативную группу для организации масштабной высадки деревьев, которые воспрепятствуют заезду автомобилей на территорию сквера, который жители между собой уже называют "Наш парк"», — рассказывают петербуржцы.

Напомним, в конце апреля в Муринском парке петербуржцы провели флешмоб — неравнодушные к судьбе зеленой зоны в Калининском районе выстроились в «живой щит» против застройки парка. Там хотят обустроить спортивный комплекс с крытым стадионом для пляжного футбола и залами для игры в мини-футбол — помимо уже существующего. Аналогичную акцию провели ранее в защиту безымянного сквера на Кузнечном переулке — месте единственного зеленого участка хотят построить новый музей Достоевского.