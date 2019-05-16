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В Петербург прилетел Иван Реон — актер, сыгравший Рамси Болтона в «Игре Престолов»

Днем 16 мая в Петербург прилетел британский актер Иван Реон, сыгравший в сериале «Игра Престолов» персонажа Рамси Болтона. 

17 мая в прямом эфире из дома Зингера он ответит на вопросы фанатов, а также расскажет о жизни на съемках и о том, как изменилось отношение к нему после этой роли. 

Кроме того, в Петербурге 18 и 19 мая Иван Реон примет участие в фестивале Comic Con Saint-Petersburg, где поучаствует в фото- и автограф-сессии, билеты на которые продаются отдельно.

Иван Реон известен по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Отбросы», также он пишет музыку.

Раннее петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» подписали 350 тыс. человек. 

Читайте также: результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что 71% россиян никогда не смотрели «Игру престолов».

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