В Петербург прилетел Иван Реон — актер, сыгравший Рамси Болтона в «Игре Престолов»

Днем 16 мая в Петербург прилетел британский актер Иван Реон, сыгравший в сериале «Игра Престолов» персонажа Рамси Болтона.

17 мая в прямом эфире из дома Зингера он ответит на вопросы фанатов, а также расскажет о жизни на съемках и о том, как изменилось отношение к нему после этой роли.

Кроме того, в Петербурге 18 и 19 мая Иван Реон примет участие в фестивале Comic Con Saint-Petersburg, где поучаствует в фото- и автограф-сессии, билеты на которые продаются отдельно.

Иван Реон известен по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Отбросы», также он пишет музыку.