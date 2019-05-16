В Петербург прилетел Иван Реон — актер, сыгравший Рамси Болтона в «Игре Престолов»
Днем 16 мая в Петербург прилетел британский актер Иван Реон, сыгравший в сериале «Игра Престолов» персонажа Рамси Болтона.
17 мая в прямом эфире из дома Зингера он ответит на вопросы фанатов, а также расскажет о жизни на съемках и о том, как изменилось отношение к нему после этой роли.
Кроме того, в Петербурге 18 и 19 мая Иван Реон примет участие в фестивале Comic Con Saint-Petersburg, где поучаствует в фото- и автограф-сессии, билеты на которые продаются отдельно.
Иван Реон известен по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Отбросы», также он пишет музыку.
Раннее петицию с требованием переснять финальный сезон «Игры престолов» подписали 350 тыс. человек.
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