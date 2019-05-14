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В Петербурге ночью похолодает до нуля

  • Фото - @victor.stepanenko

В Петербурге предстоящей ночью похолодает до +3 градусов, на окраинах города ожидается понижение температуры до ноля - об этом стало известно из данных Северо-Западного Гидрометцентра.

Днем 15 мая синоптики прогнозируют облачность, умеренный ветер, теплый воздух и резкое потепление до 15 градусов. Но также возможен кратковременный дождь. 

Со вчерашнего дня Петербург находится под влиянием фронтального раздела, который пришел с запада, из-за которого над городом нависло хмурое небо.

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