В Петербурге ночью похолодает до нуля

В Петербурге предстоящей ночью похолодает до +3 градусов, на окраинах города ожидается понижение температуры до ноля - об этом стало известно из данных Северо-Западного Гидрометцентра.

Днем 15 мая синоптики прогнозируют облачность, умеренный ветер, теплый воздух и резкое потепление до 15 градусов. Но также возможен кратковременный дождь.

Со вчерашнего дня Петербург находится под влиянием фронтального раздела, который пришел с запада, из-за которого над городом нависло хмурое небо.