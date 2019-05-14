В центре Петербурга ограничат движение из-за проведения юридического форума

В центре города из-за проведения IХ Петербургского Международного Юридического Форума ограничат движение — об этом сообщается на сайте Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Отмечается, что проезд автомобилей по Певческому переулку будет закрыт С 5:00 15 мая до 23:59 17 мая. По участку улицы Рубинштейна от Невского проспекта до переулка Щербакова нельзя будет проехать с 8:00 16 мая до 08:00 17 мая.

Кроме того, нельзя будет припарковать автомобиль по нечетной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого проезда в период с С 12:00 14 мая до 08:00 19 мая.

С 07.00 15 мая до 08.00 17 мая парковка также будет запрещена в Графском переулке на участке от улицы Рубинштейна до набережной реки Фонтанки.

Отмечается, что во время ПМЮФ 15, 16 и 17 мая в том числе будет закрыт Главный штаб Эрмитажа.