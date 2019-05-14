Петербургский блогер переделал автомобиль Bentley в танк

Петербургский блогер Константин Заруцкий, который ведет ютьюб-канал AcademeG с аудиторией в 3,5млн подписчиков, переделал Bentley в танк - об этом сообщило зарубежное издание Daily Mail.

На создание автомобиля Константин потратил шесть месяцев - теперь новая модель называется «Ультратанком». Блогер купил машину за 1,45 млн рублей. Еще около шести миллионов он потратил на усовершенствование Bentley.

Тест-драйв показал «жизнеспособность сборки»: на гусеничном ходу «Ультратанк» разогнался до 50 километров в час. При этом были выявлены некоторые проблемы с двигателем британского автомобиля. В будущем блогер планирует разогнать машину до 100 километров в час.