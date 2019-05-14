В Петербурге на большом экране покажут четыре спектакля режиссера Ромео Кастеллуччи

В кинотеатре «Каро» 7–9 июня пройдет ретроспектива итальянского театрального режиссера Ромео Кастеллуччи. Ранее он делал авангардные постановки по Шекспиру и Эсхилу, сейчас же переосмысляет классические греческие трагедии и примеряет их на современность.

«Каро» представит четыре спектакля с субтитрами — «Ад», «Орестея», «О концепции Лика Сына Божьего» и «Плот Медузы», а также документальный фильм «Театрон», из которого можно будет больше узнать о творческом методе режиссера.

«Ад» — спектакль по мотивам «Божественной Комедии», в котором темы жизни и смерти переплетаются с поп-культурой: на сцене появляется Энди Уорхол, а из окон Папского дворца выбрасываются телевизоры.

Спектакль «Орестея» создан по трагедии Эсхила: во время представления между индустриальными механизмами и трупами животных бродят антропоморфные существа. В «Плоте Медузы» Кастеллуччи показывает зрителю путь мигрантов в Европу, а в «О концепции Лика Сына Божьего» режиссер повествует историю сына и его больного отца.