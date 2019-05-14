Депутаты хотят разрешить использовать герб и флаг Петербурга всем желающим

Депутаты ЗакСа выступили с инициативой упростить правила использования официальных символов города — флага, герба, в том числе и гимна. Идею предложили Денис Четырбок, Вера Сергеева и Константин Чебыкин.

"Как сообщает пресс-служба Дениса Четырбока, сейчас использовать официальные символы Северной столицы могут органы власти, служащие, а также государственные учреждения. Также можно использовать символику для украшения улиц к праздникам, размещать символы на наградных документах и фасадах вокзалов и аэропортов." - отмечает Мойка78.

Петербургские парламентарии хотят разрешить использовать флаг, герб и гимн Петербурга всем гражданам в любых целях, если это не является проявлением неуважения к городу.На данный момент за неправомерное использование официальных символов нарушителям грозит штраф: должностным лицам от 500 рублей до 2 тыс. рублей, фирмам и компаниям — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.