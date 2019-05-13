Далай-лама подарил статую Будды петербургскому дацану Гунзэчойнэй
Верховный глава Тибета и духовный лидер тибетского буддизма Далай-Лама XIV подарил статую Будды единственному на северо-западе дацану — петербургскому храму Гунзэчойнэй. Храм уникален тем, что в 1900-х годах вклад в его строительство внес лично Далай-лама XIII.
Дар был передан российским буддистам впервые — в завершении учений для российских буддистов в североиндийской Дхарамсале. Теперь подаренная Далай-ламой статуя Будды станет драгоценной святыней для каждого монастыря и храма.
«Его Святейшество Далай-лама подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России — Бурятии, Забайкалья, Калмыкии и Тувы, а также Санкт-Петербургскому дацану. Этот дацан был построен в начале 20 века на средства буддистов Российской империи и имеет богатую историю. Он уникален тем, что вклад в его строительство внес лично Далай-лама XIII. Особую значимость этому дару придает то, что он сделан в заключительный день юбилейных, десятых по счету ежегодных учений Его Святейшества для российских буддистов», — отметил РИА «Новостям» представитель Далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
Санкт-Петербургский буддийский храм «Дацан Гунзэчойнэй» на Приморском проспекте, 91 был задуман для постройки в 1900 году. Архитектурный проект храма в соответствии с канонами тибетской архитектуры был разработан в 1909 году студентом Института гражданских инженеров Н. М. Березовским и архитектором Гавриилом Барановским — автором проекта Елисеевского гастронома на Невском проспекте. Строительство продолжалось с 1909 по 1915 год. Первое буддистское служение состоялось 21 февраля 1913 года в честь 300-летия династии Романовых. Статуя Будды для вновь открытого храма была подарена королем Сиама Рамой Пятым. Освящение храма состоялось 10 августа 1915 года. Первым настоятелем стал лама Агван Лобсан Доржиев — представитель Далай-ламы XIII и автор идеи постройки дацана.
Напомним, в августе 2017 года профессор СПБГУ Татьяна Черниговская встретилась с Далай-ламой XIV в столице Индии — тогда духовный лидер тибетского буддизма впервые обсудил с исследователями из России то, как наука и образование связаны с развитием идей сострадания, любви и отказа от насилия. «Настало время, чтобы изменить сознание с помощью повышения уровня образования, уровня осознанности, — отметил Далай-лама. — Важно донести до людей, что идея деления мира на "своих" и "чужих" устарела. Нам нужно отказаться от такого разделения, потому что это источник насилия. Все мы часть человечества, и моя задача заключается в том, чтобы продвигать идею единства всего населения планеты».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.