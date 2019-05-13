Далай-лама подарил статую Будды петербургскому дацану Гунзэчойнэй

Верховный глава Тибета и духовный лидер тибетского буддизма Далай-Лама XIV подарил статую Будды единственному на северо-западе дацану — петербургскому храму Гунзэчойнэй. Храм уникален тем, что в 1900-х годах вклад в его строительство внес лично Далай-лама XIII.

Фото: Санкт-Петербургский Дацан Гунзэчойнэй



Дар был передан российским буддистам впервые — в завершении учений для российских буддистов в североиндийской Дхарамсале. Теперь подаренная Далай-ламой статуя Будды станет драгоценной святыней для каждого монастыря и храма. «Его Святейшество Далай-лама подарил статуи Будды главным монастырям буддийских регионов России — Бурятии, Забайкалья, Калмыкии и Тувы, а также Санкт-Петербургскому дацану. Этот дацан был построен в начале 20 века на средства буддистов Российской империи и имеет богатую историю. Он уникален тем, что вклад в его строительство внес лично Далай-лама XIII. Особую значимость этому дару придает то, что он сделан в заключительный день юбилейных, десятых по счету ежегодных учений Его Святейшества для российских буддистов», — отметил РИА «Новостям» представитель Далай-ламы в России и странах СНГ, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. «Эгоцентризм порождает насилие»: 5 мыслей Далай-ламы о проблемах человечества