Фото дня: памятник Кирову возле Газпром Арены облачили в футбольную форму «Зенита»

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили эксперимент с переодеванием первому секретарю Ленинградского обкома Всесоюзной коммунистической партии большевиков Сергею Кирову — монумент исторической личности, который располагается на площади перед стадионом «Газпром Арена» облачили в форму команды. Конечно, не просто так — таким образом болельщики отпраздновали чемпионство «Зенита», а также подготовились к матчу сине-бело-голубых с московским ЦСКА.

Чтобы осуществить задуманное, болельщики пригнали спецтехнику к стадиону — с помощью подъемного крана они смогли облачить монумент в футболку с логотипом «Зенита» под номером 12. Однако акция понравилась далеко не всем — некоторые пользователи соцсетей сочли такое переодеванием актом вандализма.

Сегодня фанатов петербуржцев ждет настоящий праздник — они смогут поздравить любимую команду с победой на чемпионате России, а также понаблюдать за поединком с московской командой ЦСКА в рамках российской премьер-лиги, который начнется на «Газпром Арене» в 19:00.

Напомним, вчера, 11 мая, в Петербург доставили Кубок чемпионов России. Это звание петербургский «Зенит» завоевал 4 мая, досрочно став командой-победителем за три тура до окончания первенства. С Московского вокзала кубок сразу отправился в офис социальной сети «ВКонтакте», расположенный на Невском проспекте — посмотрите, как нападающий команды сине-бело-голубых Артем Дзюба следит за процессом торжественного нанесения гравировки логотипа в куполе дома Зингера.