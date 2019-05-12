В Петербурге пройдет четвертый ежегодный велопарад (17 километров активного отдыха!)
26 мая в Петербурге в четвертый раз состоится ежегодный Большой велопарад — в этот день по всей стране любители двухколесного транспорта и активного отдыха устраивают массовые забеги. Маршрут для велопарада был выбран самими петербуржцами, общая протяженность которого составит 17 километров — от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга.
Проведение Большого велопарада в этом году запланировано на утро воскресенья — когда активность автомобилистов минимальна. Для более безопасного хода колонны по маршруту на время перекроют движение по определенным транспортным участкам города — так, участок Невского проспекта от улицы Восстания до Дворцовой площади будет недоступен для автотранспорта на 1,5 часа.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в этот раз предложил петербуржцам самостоятельно выбрать маршрут велопробега. Путем голосования был выбран маршрут БКЗ «Октябрьский» — Невский пр. — Дворцовый пр-д — Дворцовая наб. — Троицкий мост — Гренадерский мост — Ушаковская наб. — Яхтенная ул. — Парк 300-летия Санкт-Петербурга.
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Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
В третьем велопараде-2018 приняли участие около 18 тысяч человек — в этот раз организаторы ожидают более масштабного интереса к мероприятию и появлению новых любителей активного велоотдыха. «Каждый год мы разрабатываем новый интересный маршрут для движения участников. Так, в 2017 году тысячи участников Большого Велопарада впервые проехали по Яхтенному мосту, а в 2018 году — по новому мосту Бетанкура. Уверены, что это масштабное мероприятие в очередной раз станет точкой притяжения не только для жителей, но и для гостей города», — рассказывают в комитете.
Напомним, ранее в Петербурге запустилась служба взаимопомощи для велосипедистов. Для тех, кто ездит на двух колесах, создали канал BikeHelpSpb. На BikeHelpSpb подписаны городские велосипедисты, которые готовы помочь тем, кто угодил в ДТП, пробил в пути колесо или столкнулся с другими сложностями.
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