В Петербурге пройдет четвертый ежегодный велопарад (17 километров активного отдыха!)

26 мая в Петербурге в четвертый раз состоится ежегодный Большой велопарад — в этот день по всей стране любители двухколесного транспорта и активного отдыха устраивают массовые забеги. Маршрут для велопарада был выбран самими петербуржцами, общая протяженность которого составит 17 километров — от БКЗ «Октябрьский» до парка 300-летия Петербурга.

Проведение Большого велопарада в этом году запланировано на утро воскресенья — когда активность автомобилистов минимальна. Для более безопасного хода колонны по маршруту на время перекроют движение по определенным транспортным участкам города — так, участок Невского проспекта от улицы Восстания до Дворцовой площади будет недоступен для автотранспорта на 1,5 часа. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга в этот раз предложил петербуржцам самостоятельно выбрать маршрут велопробега. Путем голосования был выбран маршрут БКЗ «Октябрьский» — Невский пр. — Дворцовый пр-д — Дворцовая наб. — Троицкий мост — Гренадерский мост — Ушаковская наб. — Яхтенная ул. — Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры