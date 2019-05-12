Фоторепортаж: в Петербурге прошел фестиваль корюшки (пожарили около полутора тонн!)

Сегодня в «Ленэкспо» завершился традиционный гастрономический праздник самой петербургской рыбки — корюшки. В рамках первого общегородского пикника можно было не только вкусно поесть, но и узнать о знаменитой рыбке побольше — на специальных мероприятиях по изучению и сохранению вида, относящегося к семейству лососевых. Традиционный конкурс рыбаков выявил сильнейшего и самого удачливого ловца, а в рамках акции «Зарыбление» гости праздника получили возможность выпустить мальков лосося в акваторию Финского залива. Сварили даже специальную «генеральскую уху», изготовленную по рецепту первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга, князя Александра Меньшикова. «Собака.ru» собрала фоторепортаж (осторожно, очень аппетитно!)