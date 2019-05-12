Фоторепортаж: в Петербурге прошел фестиваль корюшки (пожарили около полутора тонн!)
Сегодня в «Ленэкспо» завершился традиционный гастрономический праздник самой петербургской рыбки — корюшки. В рамках первого общегородского пикника можно было не только вкусно поесть, но и узнать о знаменитой рыбке побольше — на специальных мероприятиях по изучению и сохранению вида, относящегося к семейству лососевых. Традиционный конкурс рыбаков выявил сильнейшего и самого удачливого ловца, а в рамках акции «Зарыбление» гости праздника получили возможность выпустить мальков лосося в акваторию Финского залива. Сварили даже специальную «генеральскую уху», изготовленную по рецепту первого генерал-губернатора Санкт-Петербурга, князя Александра Меньшикова. «Собака.ru» собрала фоторепортаж (осторожно, очень аппетитно!)
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@alexandra_max
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Праздник корюшки - 2019 😋 Погулять у залива, посмотреть на соревнования по ловле рыбы, поесть свежей жаренной корюшки с наваристой ухой и унести с собой вкусные гостинцы⭐️ #festival #fishfestival #fish #fest #berries #honey #celebration #sweets #ornaments #instalike #instamood #instagood
Напомним, 13 апреля в Петербурге и Ленобласти стартовал промышленный вылов корюшки. Самая городская рыбка «пошла» — на протяжении как минимум месяца горожане смогут отведать «петербургский огурец», так называют корюшку из-за специфического запаха. Так, в 2018 году за сезон рыбаки выловили 1181,2 тонны самой петербургской рыбки. Крупные представители вида обитают в водах Невы — этому способствует сильное течение, из-за которого в места обитания по силам добраться только самым сильным рыбам.
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