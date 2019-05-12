На Международном морском салоне в Петербурге представят более 30 кораблей ВМФ

На IX Международном военно-морском салоне в Петербурге представят более 30 российских кораблей ВМФ различных классов. С 10 июля экспозиция разместится в павильонах «Ленэкспо» на Большом проспекте В.О. и на территории причального комплекса «Морской вокзал» — покажут не только действующие корабли, но и готовящиеся проекты. Об этом сообщил ТАСС капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

В экспозиции IX Международного военно-морского салона с 10 по 14 июля можно будет увидеть не только катера и суда Военно-морского флота России, но и корабли Пограничной службы ФСБ России, фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корвет проекта 20380 «Стойкий», малый ракетный корабль проекта 22800, малый ракетный корабль проекта 21631, большой десантный корабль проекта 11711 «Петр Моргунов», малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, десантный катер проекта 21820, транспортно-десантный катер проекта 02510 , большой гидрографический катер проекта 19920 и другие суда, в том числе предприятий-участников салона.

Уже на данный момент принято более 300 заявок на участие, 21 из которых — иностранные.

Международный военно-морской салон проходит в Петербурге в девятый раз. В программе, организованной Минпромторгом России, не только демонстрация судов в рамках экспозиционно-выставочного раздела — многочисленные конференции, демонстрация кораблей на акватории, демонстрационная стрельба «на местности» и показ авиационного шоу. Полную программу салона можно посмотреть здесь.

Напомним, в июле прошлого года в Кронштадте открыли самый большой в России корабль-музей — боевой миноносец «Беспокойный». На борту эскадренного миноносца посетители увидят образцы вооружения и боевой техники Военно-морского флота, ракетные установки, артиллерийские системы, минное оружие, а также быт моряков. Ранее мы собрали фоторепортаж прошедшего в Петербурге фестиваля ледоколов — среди участников старейший действующий «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и гигантский «Капитан Сорокин», а также ледокол-музей «Красин» и буксир «Невская застава». А если устали от фотографий, посмотрите на советский «Сапсан», танки и корабли (очень красивые!) на выставке Владимира Тамби.