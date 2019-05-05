В Петербурге стартует второй день фестиваля ледоколов. Посмотрите, как прошел первый

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#афиша #Петербург ⠀ Фестиваль ледоколов ⠀ Вот уже шестой по счету Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 4 и 5 мая. Торжественное мероприятие пройдет на нескольких площадках — вдоль набережной Лейтенанта Шмидта, на территории у ледокола-музея «Красин» и на Английской набережной. Кульминацией культурной программы станет традиционный «Вальс буксиров», который пройдёт в акватории Большой Невы 5 мая. ⠀ Церемония открытия Фестиваля состоится 4 мая 2019 года в 13 часов на основной сцене Фестиваля на набережной Лейтенанта Шмидта напротив 18-19 линий. ⠀ #фестивальледоколов #фестивальледоколов2019 #майскиепраздники #майскиепраздники2019 #май2019 #вальсбуксиров #ледоколкрасин #ледоколКапитансорокин #ледоколИванКрузенштерн #ледоколМудьюг #ледоколы #ледокол #кудапойтисемьей #афишамайспб #планынамай #питерlive #Like #журналистынеспят #словоневоробей #актуальноечтиво #nanevskom