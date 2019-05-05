В Петербурге стартует второй день фестиваля ледоколов. Посмотрите, как прошел первый
Сегодня, 5 мая, в Петербурге стартовал второй день ежегодного фестиваля ледоколов.
Среди его участников – старейший действующий ледокол — «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и гигантский «Капитан Сорокин», а также ледокол-музей «Красин» и буксир «Невская застава». На них можно подняться бесплатно! Посмотрите, как прошел первый день мероприятия.
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Солнечный и морозный☀️❄️ «Фестиваль Ледоколов» СПб 🛳 Зажигали сегодня, и ждём вас завтра!💃🏼 Наш выход в 16:45💋 . #фестивальледоколов#фестивальледоколов2019#васильевскийостровспб#музыкальнаягруппа#куражфм#группакуражфм#куражfm#группанапраздник#группанакорпоратив#вокал#vocalband#певицы#артисты#пригласизвезду#звезда#поемдлявас#девушки#красивыедевушки#праздник#напраздник#петьлюбимиумеем#песнядня#сцена#танцы#спб#питерталантов
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Когда гуляешь по палубе самого настоящего ледокола, песня Eisbrecher группы Eisbrecher из альбома Eisbrecher начинает играть в голове сама собой ⚓ #санктпетербург #петербург #спб #набережная #ледокол #прогулка #солнце #весна #счастье #веснавпетербурге #деньледокола #фестивальледоколов2019 #saintpetersburg #stpetersburg #spb #eisbrecher #eisbrecherday #spring #sun #sonnentag #happiness #музыкальнаякоммуналка #verrücktнавсюголову
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VI Фестиваль ледоколов. #ledokolfest #фестивальледоколов2019 #весеннеенастроение #весна2019 #настроениевесна🌸🌸🌸 #хорошеенастроение #майвмоейголове #спб❤️ #городнадневой #любимыйгород #этотгородсамыйлучший #впитережить #питерскоенебо #питерскоесолнцекакчудо #saintpetersburg #sanktpeterburg #spb #vasilyevskyisland #васькаспб #васильевскийостров #мойостров #чудоостров
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#афиша #Петербург ⠀ Фестиваль ледоколов ⠀ Вот уже шестой по счету Фестиваль ледоколов состоится в Петербурге 4 и 5 мая. Торжественное мероприятие пройдет на нескольких площадках — вдоль набережной Лейтенанта Шмидта, на территории у ледокола-музея «Красин» и на Английской набережной. Кульминацией культурной программы станет традиционный «Вальс буксиров», который пройдёт в акватории Большой Невы 5 мая. ⠀ Церемония открытия Фестиваля состоится 4 мая 2019 года в 13 часов на основной сцене Фестиваля на набережной Лейтенанта Шмидта напротив 18-19 линий. ⠀ #фестивальледоколов #фестивальледоколов2019 #майскиепраздники #майскиепраздники2019 #май2019 #вальсбуксиров #ледоколкрасин #ледоколКапитансорокин #ледоколИванКрузенштерн #ледоколМудьюг #ледоколы #ледокол #кудапойтисемьей #афишамайспб #планынамай #питерlive #Like #журналистынеспят #словоневоробей #актуальноечтиво #nanevskom
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Фестиваль ледоколов в Северной столице.🚢 Сибирское землячество провело мастер-класс на данном фестивале. Без нас праздника нет😊🎉 #фестивальледоколов2019 #майскиепраздники #ктотоотдыхаетактотозанимаетсяобщественнымиделами #мастеркласспотелеутскойкукле #эмегендер #телеутскаякультура #кмнсс #sibcom #vvmlead
«Собака.ru» сделала подборку мероприятий на майские выходные. Узнать, как провести это воскресенье, можно здесь.
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