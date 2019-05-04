Петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора»

На ж/д станции «Проспект Славы» рабочие сложили мешки с мусором в амбразуре блокадного артиллерийского сооружения ДОТ оборонительного рубежа «Ижора». Об этом сообщили пользователи соцсетей, предположив, что мусор спрятали перед приездом Александра Беглова.

После объявления очевидцев мусор из памятника исчез. А вчера в группе «Красивый Петербург» появился пост с сообщением о том, что мешки с мусором рабочие перепрятали в канаву напротив ДОТа (даже закопали!) Активисты уже отправили жалобу в прокуратуру.