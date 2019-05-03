В Петербурге прошел град. Горожане делятся фотографиями заснеженного города
Сегодня, 3 мая, в Петербурге прошел град. Непогода захватила на все районы города — так, например, на Петроградской стороне выпал только еле-заметный снег. Горожане показали, как замело другие части Петербурга.
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Как бы странная погода сегодня,муж весь день поёт:..что нам снег,что нам зной,что нам дождик проливной...😆🤭🎺а я добавлю:..когда весёлый муж со мной🤭👍дождя почти нет,но снежок раз в полчаса совсем как-то не в тему)и ветер крыши сносит.Этот хештег теперь очень подходит: #этопитердетка #весна етить #петербург как обычно #майские #сидимдома #май #спб #снежок #вкурорте не знаю как в городе❄️🌬️🌪️
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Если погода за окном с каждым днём не перестаёт Вас удивлять - Вам надо просто вспомнить, что климат в России рассчитан прежде всего на уничтожение неприятеля. /// If the weather outside the window every day does not cease to amaze you - you just need to remember that the climate in Russia is designed primarily for the destruction of the enemy. /// #весна #май #снег #метель #безфильтров #погода #россия #питер #этопитердетка #spring #may #snow #weather #russia #piter
Напомним, что 2 мая синоптики предупреждали, что в пятницу в Петербург придут похолодание, дождь и мокрый снег.
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