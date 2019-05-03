В Инстаграме появился аккаунт от имени 13-летней Евы Хейман, погибшей во время холокоста в Освенциме

По словам Хокави, это новый способ сохранения памяти: «Идея проекта — в том, чтобы использовать социальные сети для создания нового жанра воспоминаний».

Израильский Бизнесмен Мати Кохави и его дочь Майя запустили Инстаграм eva.stories — его будут вести от лица 13-летней Евы Хейман, погибшей во время холокоста в 1944 году в Освенциме. Об этом сообщает The New York Times.

Перед своей смертью Ева вела дневник, который после войны нашла ее мама. Спустя полвека дневник был опубликован в виде книги. На основе этих записей и будут публиковаться посты в eva.stories.

Над проектом работает более 400 человек — в том числе, профессиональные актеры и военная техника. Все видео снимались на территории Украины. По словам Хокави, на проект ушло 5 млн долларов.

Вся история Евы целиком была опубликована в течение 1 мая в инстаграм-сторис и уже кончилась.