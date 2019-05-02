Планетарий №1 откроет уличный лекторий на 40 человек. Он расположится в бывшем газгольдере на набережной Обводного канала. Об этом сообщает «Фонтанка». К основному зданию пристроят футуристическое помещение, в котором можно будет послушать лекции об архитектуре, искусстве, космосе, а также науке и технике.

Первое выступление пройдет 11 мая. Арт-менеджер Алёна Стецюкевич расскажет об «ART&LIFESTYLE» и о том, «как искусство стало частью успешной жизни». Всего в мае и июне планируется 21 лекция. Помещение проработает до августа, а потом переедет под крышу основного здания планетария.

Лекции бесплатные, но, чтобы на них попасть, надо зарегистрироваться на сайте.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в петербургском Планетарии №1 разрабатывают робота, который сможет готовить к переработке смешанные отходы – его сделают уже к осени этого года. В России аналогов у него нет, а в Европе подобные аппараты только тестируются. Основатель планетария и автор проектаЕвгений Гудов рассказал «Собака.ru», как робот встанет на защиту окружающей среды.В петербургском Планетарии №1 разрабатывают робота, который сможет готовить к переработке смешанные отходы – его сделают уже к осени этого года. В России аналогов у него нет, а в Европе подобные аппараты только тестируются. Основатель планетария и автор проектаЕвгений Гудов рассказал «Собака.ru», как робот встанет на защиту окружающей среды.