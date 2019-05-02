Apple объявила, что продажи iPhone упали почти на 20%

Корпорация Apple подвела итоги второго квартала финансового года — ее выручка составила $ 58 млрд, на 5% меньше предыдущих показателей. Об этом сообщается на сайте компании.

Более половины выручки приходится на продажи IPhone — они сократились на 17%. Чистая прибыль составила $ 11,5 млрд — это на 16% меньше, чем в предыдущем году.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Apple запускает сервис Apple TV и Apple TV+, который станет конкурентом Netflix, замену традиционной кредитной карте Apple Card, приложение с более, чем 300 журналами Apple News+, подписку на игры Apple Arcade, iMac c увеличенной на 60 процентов производительностью, две новых модели планшетов — iPad mini 2019 (впервые с поддержкой Apple Pencil!) и iPad Air, а так же AirPods с чехлом с функцией беспроводной зарядки.